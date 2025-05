Saremo interessati da una blanda circolazione atmosferica a carattere ciclonico, caratterizzata da un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato al suolo e da infiltrazioni di aria fresca ed instabile in quota. Nel corso della giornata un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, dalla Francia si muoverà gradualmente verso levante fino a raggiungere la nostra Penisola. Configurazione barica che che porterà ad avere generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e sulle regioni centrali, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da sparse a diffuse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, da isolate a sparse sulle regioni centrali, i fenomeni precipitativi potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. Nel corso della seconda parte della giornata seguirà un limitato miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla Sardegna, che porterà alla progressiva e parziale dissipazione della copertura nuvolosa, fino a che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle locali e residue precipitazioni. Sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, inizialmente, sarà presente una maggiore stabilità atmosferica. Nel corso della mattinata, ad iniziare dalla Campania, assisteremo ad un graduale aumento della copertura che nel corso dei prosieguo della giornata si propagherà alle restanti zone del Sud e sulla Sicilia. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali e deboli precipitazioni. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media al Nord e in media o leggermente superiori sulle restanti aree del Paese. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente inferiori al Nord, in media al Centro e leggermente superiori al Sud e sulla due Isole maggiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 20 MAGGIO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità nel corso delle ore centrali della giornata potrebbero essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che poi nel corso del tardo pomeriggio ed in serata potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale.

Il Vento: nel corso della giornata oscillerà come direzione di provenienza tra Est-SudEst e Sud-SudEst e sarà di intensità moderata con possibili locali rinforzi fino a forte.

Lo Stato del mare: è previsto essere da mosso a molto mosso.

Le Temperature: sono previste in contenuto aumento nei valori minimi, mentre non subiranno variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati in media o leggermente superiori nei valori minimi e in media nei valori massimi massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.