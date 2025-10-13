Su scala sinottica Atlantico-Europea é presente un'ampia e robusta area di alta pressione prevista collocata sulle isole Britanniche, con un valore massimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1030hPa. La sua posizione favorisce, sui suoi lati orientale e meridionale, una avvezione di aria fresca ed instabile di direzione di provenienza Per quanto riguarda il contesto termico, rispettivamente, dai quadranti settentrionali ed orientali. Flusso di correnti in quota che raggiungono la nostra Penisola, il bacino occidentale del Mediterraneo e la penisola Iberica, favorendo la formazione di diversi sistemi nuvolosi. Al suolo sarà presente ancora un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato. Configurazione barica che nella sua interezza porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso nel corso della prima parte della giornata, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni. Nel corso della seconda parte della giornata, la copertura nuvolosa tenderà ad essere maggiormente compatta ed estesa sulle regioni peninsulari centrali, sul Molise e sulla Campania. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio, previste interessare principalmente le regioni del medio versante tirrenico. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord e sulla Sardegna, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o leggermente inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e sulle regioni centrali, al Sud e sulla Sicilia avremo dati termici in media o leggermente inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, la copertura nuvolosa tenderà ad essere maggiormente compatta ed estesa nel corso della seconda parte della giornata, quando il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso. In serata a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi. Nel corso della mattinata si disporrà di direzione di provenienza dai quadranti meridionali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino al termine della giornata.

Lo Stato del mare: è previsto essere da poco mosso a localmente mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa in serata sulle zone collinari.