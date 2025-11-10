Il cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, che ci ha interessato in questi ultimi giorni, nel corso della giornata si muoverà verso levante, spinto da ponente da un accennata cresta d'onda, che rappresenta una area di alta pressione, al suolo sarà presente un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato. Configurazione barica che ci esporrà a correnti in quota di aria mite ed umida di direzione di provenienza dai quadranti occidentali. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo improntato alla variabilità su tutte le nostre regioni, nel corso della giornata delle schiarite, anche ampie, si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potrebbero risultare anche consistenti. A detta nuvolosità, sulle due Isole maggiori, potrebbero essere associate delle locali ed occasionali precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in media sulle zone alpine, prealpine e sulla Sardegna, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici superiori sulle regioni settentrionali e al Centro e in media al Sud e sulle due Isole maggiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite, anche ampie, si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti settentrionali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo o poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici inferiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.