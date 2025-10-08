Il promontorio di alta pressione che ci ha interessato in questi ultimi giorni tenderà gradualmente ad attenuarsi, a causa della presenza di un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, che dalla penisola Iberica si estenderà verso levante fino a raggiungere la nostra Penisola. Figura barica che ci esporrà ad una debole avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza, mediamente, da Ovest-SudOvest, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che favorirà la formazione di una irregolare copertura nuvolosa, avremo delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, le descritte condizioni meteorologiche, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. A detta nuvolosità, sulla Sardegna, sul Trentino Alto Adige e sul Friuli Venezia Giulia, potrebbero essere associate delle locali precipitazioni. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni settentrionali, su quelle dell'alto e medio versante tirrenico e sulla Sardegna, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici superiori sulle zone alpine e prealpine, in media sulle restanti aree del Nord, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, in media o leggermente inferiori sulle regioni meridionali e sulla Sicilia.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo o poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici leggermente inferiori nei valori minimi e in media in quelli massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.