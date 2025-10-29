Saremo interessati dal passaggio di un cavo d'onda in quota, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa, mentre al suolo sarà presente ancora un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato. Configurazione barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza in quota, mediamente, da Ovest-SudOvest, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che favoriranno la formazione di una estesa copertura nuvolosa. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità. Le descritte condizioni meteorologiche, nel corso della giornata con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. I fenomeni precipitativi potrebbero far registrare localmente cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti al Nord, al Centro, sulla Campania e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord, sulla Sardegna e al Centro, al Sud e sulla Sicilia avremo dati termici in media. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle regioni peninsulari, in media o leggermente inferiori sulle due isole maggiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con associate precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-SudEst e sarà di intensità moderata con possibili locali rinforzi fino a forte.

Lo Stato del mare: è previsto essere molto mosso.

Le Temperature: sono previste in aumento nei valori minimi e in diminuzione nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici superiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari e durante il manifestarsi di fenomeni precipitativi a carattere di rovescio o temporale