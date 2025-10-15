Su scala sinottica Atlantico-Europea é ancora presente un'ampia e robusta area di alta pressione prevista collocata sulle isole Britanniche, con un valore massimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1025hPa. La sua posizione favorisce, sui suoi lati orientale e meridionale, una avvezione di aria fresca ed instabile di direzione di provenienza, rispettivamente, dai quadranti settentrionali ed occidentali in quota e dai quadranti orientali al suolo. Flusso di correnti che alimentano un'ampia goccia di aria fredda prevista collocarsi sulla nostra Penisola. Al suolo sarà presente ancora un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato. Configurazione barica che nella sua interezza porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni settentrionali, inizialmente a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni. Sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico e relative zone interne, sarà presente una maggiore stabilità atmosferica che porterà ad avere generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Sulle restanti aree del Paese il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, con associate precipitazioni da isolate a sparse, che potranno essere anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità. Sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, potrebbero registrarsi localmente delle cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Nel corso della seconda parte della giornata un avanzate miglioramento delle condizioni meteorologiche è previsto aversi sulla Sardegna. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord, al Centro avremo dati termici leggermente inferiori, al Sud e sulla Sicilia in media. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle regioni settentrionali e su quelle centrali. Sulla Sardegna avremo dati termici in media o leggermente inferiori, al Sud e sulla Sicilia avremo dati termici inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa, nell'allontanarsi dalla stessa il moto ondoso tenderà gradualmente ad aumentare, fino ad avere condizioni di mare da mosso a localmente molto mosso a largo.

Le Temperature: si prevedono in diminuzione rilievo nei valori minimi, mentre non subiranno variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi e in media o leggermente superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.