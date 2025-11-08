Saremo ancora interessati da un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione in quota, al suolo sarà presente un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato. Configurazione barica che ci esporrà ad avvezioni di aria umida ed instabile, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato sulla Sardegna, sulle regioni del versante adriatico e relative zone interne, al Sud e sulla Sicilia. Sulle regioni settentrionali e su quelle dell'alto e medio versante tirrenico sarà presente una maggiore stabilità atmosferica. Nel corso della seconda parte della giornata, un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche interesserà la Sardegna. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici inferiori sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle restanti aree del Paese avremo valori termici generalmente in media. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle regioni settentrionali e su quelle dell'alto e medio versante tirrenico, sulle restanti aree del Paese avremo valori termici in media o leggermente inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad degli addensamenti nuvolosi, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali ed occasionali precipitazioni.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità da debole a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa e mosso o localmente molto mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.