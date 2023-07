CERVETERI - Bollino rosso per le alte temperature. Da qui i suggerimenti del sindaco Elena Gubetti che invita la popolazione a prestare attenzione. «Per i prossimi 7 - 10 giorni la Regione Lazio sarà una delle più calde di tutto il Paese. È dunque fondamentale seguire alcuni piccoli ma importanti accorgimenti: non uscire nelle ore più calde della giornata, bere almeno un litro e mezzo d'acqua e mangiare frutta fresca, evitare di bere caffè e bevande alcoliche e superalcoliche, arieggiare e favorire il ricircolo dell'aria nei locali che si vivono, indossare indumenti di tessuto leggero e chiari, prestare maggiore attenzione e tutela a bambini, anziani e persone fragili». Consigli arrivano anche per gli amici a quattro zampe: «Fateli uscire nelle ore fresche della giornata, o al mattino presto o nel tardo pomeriggio». In caso di necessità su possono contattare i numeri di emergenza come il 112.

