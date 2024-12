CIVITAVECCHIA – Le parole sembrano così inadeguate in questo momento di dolore. Fabrizio la tua presenza, la tua amicizia ha arricchito le nostre vite in modi che non potremo mai dimenticare. Il tuo spirito da guerriero da vero combattente continuerà a vivere nei nostri cuori per sempre.

Porterò per sempre con me tutti i momenti quando con papà Aldo venivi al sindacato per prendermi in giro. Tu tifoso della Roma e io della Lazio, le risate, le chiacchierate e il sostegno reciproco che ci siamo dati nei momenti difficili.

Sei stato un ragazzo straordinario, uno di quelli rari che lasciano un’impronta indelebile nella vita.

Voglio dire ad Aldo, un papà eccezionale che ha saputo rendere ancora più speciale la vita di Fabrizio, che anche se ora Fabrizio è andato non deve essere triste perché ha fatto un miracolo: il ricordo di Fabrizio sarà sempre con noi.

