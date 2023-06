CIVITAVECCHIA – Da tanti anni è considerato il mare di Roma (non per la qualità del mare) per la vicinanza, per i tanti stabilimenti e i servizi in genere dedicati alle famiglie, ma anche ai giovani per la presenza di locali sulla spiaggia, parliamo di Fregene. Noi siamo stati in uno storico stabilimento che dà il nome anche al ristorante, il Riviera, oggi gestito dai due fratelli Salce.

Sala da pranzo incantevole con bella terrazza sul mare. Abbiamo cominciato con il pesce crudo (freschissimo) ostriche, gamberoni di Mazara, scampi e tartare, ma buone pure le alici con burrata e pomodorini. Sui primi molto buoni gli gnocchetti ripieni di ricotta con guazzetto di polpo e calamari, ma anche gli stessi conditi con calamari, gamberi e cozze. Ancora più buoni i tagliolini o gli spaghetti alle telline, oramai difficili da trovare. Sui secondi trionfi di pesce di cattura da cucinare a piacimento, ma ancor di più la frittura sia di pesce che di verdure. Buoni i dolci, dal classico tiramisù alla torta di ricotta e pere (veramente deliziosa!)

Cantina ricca di etichette di tutte le regioni con grande presenza di bollicine. Servizio cortese seppur lento. Il conto? adeguato al cibo e alla location…

P.S Se passate la giornata al mare, alla tavola calda i supplì sono fantastici!

Stabilimento Riviera

Lungomare di Levante, 70

Fregene (RM)

Mez