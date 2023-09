CIVITAVECCHIA – «Il declino di Tvn è già iniziato, si iniziano già a vedere gli effetti e il 2025 è ormai dietro l'angolo». Sale la preoccupazione tra i lavoratori, tanto che la Fiom Cgil ha proclamato lo stato di agitazione per tutto l'indotto metalmeccanico di Torrevaldaliga nord.

«Il periodo di cosiddetta "massimizzazione" dovuta alla crisi energetica è finito e la centrale ha già iniziato un calo produttivo che, salvo sorprese, si preannuncia costante verso la cessazione definitiva – hanno spiegato dal sindacato – l'interessamento (ENI, CdPEquity e CIP) sull'eolico offshore e il protocollo Regione-Comune-MIT (che sostanzialmente conferma il "Piano perla Transizione Ecologica di Civitavecchia") sono notizie positive, ma non è ancora dato sapere nulla sulla necessaria filiera che dovrà nascere per garantire davvero tutta l'occupazione con la decarbonizzazione. Non è difficile immaginare quale scenario si apre sui metalmeccanici degli appalti, con una Torrevaldaliga nord in calo mentre i progetti di riconversione sono assenti o ancora in fase embrionale, come già successo nel biennio 2019-20 quando le casse integrazioni sono letteralmente esplose per i dipendenti stabili dell'indotto. Stavolta a tutto questo si aggiunge la difficile situazione dei lavoratori con contratto a termine che hanno già subìto il mancato rinnovo e la preoccupazione per gli altri in scadenza».

Tutti motivi per i quali è proclamato lo stato di agitazione. «Dai prossimi incontri istituzionali ci aspettiamo concretezza, passo veloce e chiarezza sui progetti da realizzare, con quali investimenti e tempistiche. Tutti elementi che fin qui sono mancati – hanno concluso – continuiamo a rivendicare, per Civitavecchia, che vanta una storica tradizione industriale e un'area portuale di primaria importanza, la realizzazione di un centro industriale più una relativa filiera produttiva legata alle tecnologie a fonti rinnovabili».