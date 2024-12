CIVITAVECCHIA – Si è svolto ieri sera alla Cittadella della musica di Civitavecchia il primo incontro con i 5 finalisti del Premio Strega Poesia: Gianmaria Annovi. Daniela Attanasio, Roberto Cescon, Stefano Dal Bianco, Giovanna Frene.

Anche quest’anno la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci era insieme a Tirreno Power che promuove il premio per stimolare un percorso culturale sul concetto di trasformazione.

La serata di ieri è stata l’occasione per annunciare la nascita a Civitavecchia di una comunità energetica rinnovabile che coinvolgerà istituzioni e imprese nella produzione di energia da fonte solare.

«Abbiamo rinnovato con entusiasmo la nostra collaborazione con la Fondazione Bellonci e il nostro impegno per portare un evento culturale di rilevanza nazionale nella città di Civitavecchia - ha detto Fabrizio Allegra direttore generale di Tirreno Power – siamo felici di ospitare i poeti del Premio Strega Poesia che inaugurano qui il tour che li porterà in giro per l’Italia. Con gli autori abbiamo parlato di ‘trasformazione’ a un anno esatto dall’evento con cui abbiamo celebrato il nostro ventennale. La trasformazione è un concetto ampio, decisivo per affrontare i cambiamenti epocali in cui siamo immersi. Per noi significa anche trovare nuovi modi per creare e condividere energia. Per questo abbiamo deciso di impegnarci nella realizzazione qui in città di una comunità energetica rinnovabile».

La comunità energetica rinnovabile avrà la potenza di 1 MW e sarà affiancata da un altro parco solare da 1,6 MW costruito interamente all’interno di Torrevaldaliga Sud. Questi nuovi impianti potranno soddisfare il fabbisogno equivalente a quello di circa 1.000 famiglie.

«La città di Civitavecchia si è trasformata in uno dei luoghi più attivi sul piano culturale - ha detto il sindaco Marco Piendibene - che eventi di questo rilievo scelgano la nostra città è un riconoscimento importante del valore attuale e storico che il nostro territorio rappresenta, e che può raccontare ai milioni di turisti che ogni anno lo frequentano».

«Abbiamo avviato con convinzione la seconda edizione del Premio Strega Poesia, confortati dal successo che lo scorso anno è stato tributato alla vincitrice Vivian Lamarque e agli altri finalisti, portavoce della forma più elevata di creazione letteraria - ha detto Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci organizzatrice del Premio – intendiamo rivolgerci in particolare al pubblico giovanile che può accostarsi al linguaggio poetico per la sua immediatezza e autenticità, perché la poesia può essere veicolata in rete tramite i social e i sistemi di messaggistica, perché la poesia può intercettare i gusti musicali di ragazzi e adolescenti».