CIVITAVECCHIA – Un incontro-confronto sul futuro della città con particolare focus sulla dismissione della centrale di Torre Nord, il conseguimento disimpegno dell’Enel, e il futuro incerto di centinaia di

famiglie.

Questi i temi al centro del confronto tra l’associazione Smart e l’on. Emanuela Mari, consigliere regionale di maggioranza e presidente della Commissione affari esteri.

«Sono impegnata su tutti i tavoli, da quello nazionale a quello del Lazio – ha commentato Mari – per far ascoltare la voce della nostra città e di tante famiglie preoccupate. Nei prossimi giorni avrò altri colloqui ad alto livello per stimolare e pungolare le massime autorità ad avere attenzione sulla nostra area. Il futuro di Civitavecchia non può continuare ad avere un orizzonte senza chiarezza».

«Dobbiamo mantenere alta la concentrazione - dicono da Smart – perché abbiamo il timore che questa vicenda, che rischia di avere enorme impatto economico, venga sottovalutata a livello di Governo. Mentre il Governo locale dovrebbe formalizzare l'idea di sviluppo per questa città con azioni concrete ed incisive».