CIVITAVECCHIA – «Civitavecchia non deve essere un problema, ma un’opportunità, anche per Enel». Ne è convinta la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, questa mattina in città per una serie di incontri con istituzioni, Enel appunto, parti sociali e datoriali componenti del neo costituito Comitato di coordinamento ex art. 24 bis del Dl 50/22, per la riconversione della centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord e Civitavecchia.



Colloqui fortemente voluti dalla Regione, in vista del prossimo incontro già fissato per settembre al MiMit «al quale non vogliamo presentarci impreparati – ha confermato l’onorevole Angelilli – abbiamo voluto dare un segnale tempestivo ed immediato al tavolo della scorsa settimana e abbiamo anche espresso la necessità che venga creata una sorta di “sotto-gruppo” dedicato a Civitavecchia, la cui realtà è diversa da quella di Brindisi, all’interno dello stesso Comitato». Per la vicepresidente il punto da cui partire è uno: arrivare uniti e con una progettualità che sia concreta e sostenibile all’incontro di settembre.