CIVITAVECCHIA – «Bene la nomina di Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, come Commissario straordinario di Governo per l’area di Civitavecchia». Ad esprime piena soddisfazione il presidente di Unindustria Civitavecchia Fabio Pagliari.

«Il Commissario avrà il compito di coordinare e velocizzare l'iter autorizzativo dei progetti di investimento presentati nell’ambito del Comitato Mimit, che riguardano in special modo i settori della logistica, delle nuove energie, dell’economia circolare e della Blue Economy – ha ricordato – come condiviso nel documento unico sottoscritto tra gli attori istituzionali e le parti sociali del territorio. Roberta Angelilli conosce nel profondo tutta la situazione e questo le sarà d’aiuto per svolgere bene il ruolo che le è stato affidato. Ovviamente il fattore tempo è un elemento essenziale affinché si realizzino i progetti sopra riportati. Si tratta di un passaggio molto importante: da oggi c’è una governance istituzionale chiara – ha quindi concluso il presidente Unindustria – che può coordinare la transizione energetica, la riconversione industriale e il rilancio del tessuto produttivo locale. Civitavecchia ha tutti i numeri per diventare un modello nazionale. Ora c’è da impegnarsi tutti insieme. Come Unindustria continueremo a collaborare e a lavorare al fianco del Commissario Angelilli per favorire ancora di più la crescita di questo territorio».