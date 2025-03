CIVITAVECCHIA – Minosse, società che si occupa dello scarico del carbone per Tvn, interviene nel dibattito sul futuro dell'impianto lanciando una proposta: posticipare la chiusura delle unità a carbone oltre il 2025, in considerazione del contesto energetico e geopolitico attuale. L’azienda ricorda che secondo il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), aggiornato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a luglio 2024, la dismissione di Tvn e della centrale di Brindisi Sud è prevista entro il 31 dicembre 2025, con l'eccezione degli impianti in Sardegna (Sulcis e Fiume Santo) il cui spegnimento è posticipato al 2028 per l'attesa attivazione del collegamento sottomarino Tyrrhenian Link e del potenziamento del Sacoi. «Dalla lettura del PNIEC si evince in modo chiaro – affermano da Minosse – che la dismissione delle unità a carbone è vincolata alla realizzazione di nuovi impianti di generazione, batterie di accumulo e infrastrutture per il trasporto dell'energia rinnovabile dal Sud al Nord Italia». Tuttavia, il recente rapporto di Terna evidenzia un aumento dei consumi elettrici nel 2024 del 2,2% rispetto al 2023, per un totale di 312 miliardi di kWh. Nonostante il contributo crescente delle rinnovabili, che coprono il 41% del fabbisogno (grazie soprattutto a fotovoltaico e idroelettrico), gas e carbone hanno soddisfatto il 43% della domanda, mentre il restante 17% è stato coperto da importazioni, in particolare dall'energia nucleare francese. Dal report emerge, inoltre, che la produzione da carbone in Italia è in calo da tre anni, con le centrali di Tvn e Brindisi ferme dal dicembre 2023 dopo aver dato un contributo cruciale nella fase più critica della crisi energetica legata alla guerra in Ucraina. Nel frattempo, in Europa, molti Paesi, Germania in testa, continuano a utilizzare centrali a carbone e prevedono di mantenerle attive almeno fino al 2030. Secondo Minosse, il nuovo quadro politico internazionale potrebbe addirittura prolungare l'utilizzo del carbone per altri 10-15 anni. Un ulteriore elemento a sostegno della proposta riguarda l'aumento dei costi dell'energia elettrica in Italia, già più alti del 30% rispetto alla media europea. «Tenere ferme le unità a carbone è inconcepibile – sottolineano da Minosse – e sarebbe auspicabile che il governo, attraverso il Mase, riveda il piano di dismissione, modificando il decreto che prevede la chiusura di Tvn e Brindisi Sud entro il 2025». Per rendere economicamente sostenibile l'operatività degli impianti, la società propone una revisione della carbon tax a carico di Enel o l'adozione di misure compensative per coprire i costi di esercizio e manutenzione. Minosse ricorda che la centrale di Tvn, entrata in esercizio tra il 2009 e il 2010 con un investimento di circa 2 miliardi di euro, è dotata di moderne tecnologie di abbattimento delle emissioni (filtri a manica, sistemi Desox e Denox) e garantisce ancora elevati rendimenti. Il suo ciclo di vita era inizialmente previsto fino al 2035. «Uno slittamento della chiusura di 3-5 anni – concludono – consentirebbe di affrontare con maggiore sicurezza l'attuale fase di incertezza geopolitica ed energetica, di completare le opere infrastrutturali necessarie per la sicurezza della rete e di gestire senza traumi le ricadute occupazionali sul territorio, in attesa di soluzioni concrete per la riconversione del sito di Tvn».

