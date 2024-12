Un “laboratorio” nel bosco, dedicato alla biodiversità. Rete Clima, Impresa Sociale che dal 2011 accompagna le imprese verso percorsi di Esg e decarbonizzazione, e E.On Italia, player internazionale dell’energia che offre soluzioni di efficientamento per cittadini e imprese, hanno inaugurato il progetto Biodiversity Lab, all’interno del bosco di Giussano (MB).

Grazie a questa iniziativa, che si inserisce nell’ambito della Campagna forestale nazionale Foresta Italia e del progetto Boschi E.On, è stato realizzato un vero e proprio percorso che, attraverso diverse tappe, introdurrà i cittadini alla scoperta di soluzioni innovative per la tutela della biodiversità arborea, arbustiva ed animale. Il bosco di Giussano è un querco-carpineto planiziale, tipica formazione forestale della Pianura Padana, in cui la varietà di specie vegetali da mettere a dimora è stata scelta in base a criteri di adattabilità relativi a fattori climatici e caratteristiche del suolo. L’area, riqualificata e donata ai cittadini da Rete Clima e dal Comune di Giussano nel 2012 grazie al contributo di diverse aziende, è stata realizzata con lo scopo di formare un bosco urbano resiliente che potesse restituire benefici ecologici e ambientali, tra cui miglioramenti idrogeologici, microclimatici, faunistici e paesaggistici del territorio. Il bosco ha anche il ruolo essenziale di migliorare la qualità dell’aria urbana e a seguire catturare e stoccare la CO2 presente nell’atmosfera sotto forma di biomassa, oltre che di generare numerosi servizi ecosistemici e tutelare la biodiversità.

“L’attività realizzata insieme a E.On rappresenta un altro importante tassello all’interno del disegno che stiamo tratteggiando con la Campagna Foresta Italia - dichiara Paolo Viganò, fondatore e presidente Rete Clima - Difendere la biodiversità è oggi un obiettivo primario per preservare le foreste così che possano crescere sane ed essere nostre alleate nella lotta alla crisi climatica”.

Il contributo di E.On a questo progetto rientra nel contesto della più ampia iniziativa Boschi E.On, a sua volta parte della strategia Esg dell’azienda che si esprime anche attraverso l’obiettivo ancora più ambizioso della tutela dell’ambiente. Il solo progetto Boschi E.On, dal 2011, ha contribuito alla riforestazione di aree naturali, parchi nazionali e regionali su tutto il territorio italiano, consentendo ad oggi la piantagione di 118mila alberi e un contributo alla riduzione della CO2 (circa 80mila tonnellate). “Siamo pionieri nell’ambito della transizione ecologica e la sostenibilità rappresenta un elemento assolutamente centrale all’interno della strategia di E.On - ha dichiarato Luca Conti, Ceo di E.On Italia - Siamo impegnati a creare un futuro in cui l’energia sia accessibile a tutti e totalmente green. Per questo, proponiamo modelli di energia sostenibile, basati sulle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, e intendiamo affiancare cittadini, imprese e istituzioni nel percorso verso la transizione energetica ed un nuovo concetto di energia sostenibile e decentralizzata”.