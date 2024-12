CIVITAVECCHIA – Presso il Consiglio Regionale del Lazio si è svolta l’audizione sulle problematiche legate alla dismissione definitiva della Centrale Enel di Torrevaldaliga Nord.

L’incontro è stato convocato dal Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Enrico Tiero.

All’audizione hanno partecipato alcuni membri della Commissione, il Mimit, il Vicepresidente della Regione Lazio nonché Assessore delle Attività Produttive, Roberta Angelilli, il Comune di Civitavecchia, l’Enel, l’Autorità Portuale, il Consorzio Industriale del Lazio, le Parti Sociali.

Nel corso della riunione, che segue di pochi giorni quella convocata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, abbiamo ribadito le nostre forti preoccupazioni sul processo di dismissione della Centrale e sulle inevitabili conseguenze per le imprese e per i livelli occupazionali.

Paolo Sacchetti, in rappresentanza della Federlazio, sottolinea: «Ribadiamo – dice – il nostro parere positivo sull’ipotesi di un Accordo di Programma con un ruolo centrale della Regione Lazio, e allo stesso tempo manifestiamo, ancora una volta, l’urgenza di entrare nel merito dei progetti presentati da Enel, per una puntuale valutazione. Non vanno esclusi a priori ulteriori piani di sviluppo che possano andare a contribuire a salvaguardare il tessuto economico produttivo ed occupazionale del territorio. Civitavecchia deve continuare ad avere un significativo presidio industriale».

