Più acqua point per dissetare gratuitamente il grande pubblico di appassionati che, nei primi tre giorni di settembre, affollerà il Tempio della Velocità per seguire il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2023. Dopo il successo dello scorso anno con la distribuzione di 31mila litri d’acqua e un risparmio per l’ambiente di 63mila bottigliette di plastica usa e getta, BrianzAcque e Autodromo Nazionale Monza rafforzano così la partnership in chiave di sostenibilità e implementano il sistema di rifornimento idrico, in modo da rendere sempre più a portata di mano gli approvvigionamenti di acqua buona, ecologica, sicura perché controllata da migliaia di analisi di laboratorio. Un’acqua oligominerale a Km 0 il cui consumo concorre ad abbattere gli effetti legati alla produzione, al trasporto e allo smaltimento di bottiglie di plastica e di packaging.

BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato a Monza e Brianza, e Autodromo Nazionale Monza, oltre alla casetta dell’acqua presente davanti alla statua del pilota Juan Manuel Fangio e alla colonnina self service degli uffici, riposizioneranno temporaneamente banchi spillatori ed erogatori self service in corrispondenza della FanZone, della Curva Parabolica e della Tribuna Centrale. Per intensificare il servizio e agevolare la fruizione di acqua pubblica saranno attivate altre quattro nuove 'stazioni' di rifornimento idrico: al Paddock, all’interno del Camping, al Racing Office e in tribuna Parabolica. Un erogatore self service troverà posto in via permanente in sala stampa, a disposizione degli operatori dell’informazione.

Tutte le postazioni esterne, in grado di dispensare quantitativi di H2O pari a 200 litri all’ora, saranno presidiate da personale dedicato. In questo modo si punta a garantire afflussi corretti e ordinati per l’approvvigionamento della bevanda, disponibile nelle versioni liscia e gasata, a temperatura ambiente e refrigerata.

L’acqua “sfusa” e “'free”' spillabile dalle 10 postazioni presenti in Autodromo è la stessa che esce dal rubinetto attraverso la rete dell’acquedotto, trattata con ulteriori meccanismi di affinamento e di filtraggio che la rendono più gradevole al palato senza alterarne le preziose caratteristiche chimico-fisiche iniziali. Il servizio sarà attivo ininterrottamente durante tutte e tre le giornate del Formula 1 Gran Premio d’Italia in programma dal 1 al 3 settembre prossimi.

“Abbiamo fortemente voluto rinnovare questo accordo, implementandolo, perché crediamo in un percorso che vede l’Autodromo Nazionale Monza sempre più rivolto alla sostenibilità e l’ambiente. L’acqua è un bene primario e fondamentale e poterla fornire gratuitamente alle migliaia di fans che frequentano l’Autodromo Nazionale Monza è per noi motivo di grande orgoglio. Nel corso del fine settimana del Gp, gli spettatori potranno riempire le proprie borracce da mezzo litro e le cups celebrative del Gran Premio che saranno acquistabili in circuito”, dice Giuseppe Redaelli, presidente Sias Autodromo Nazionale Monza. “Con Autodromo condividiamo una forte vocazione alla sostenibilità e un grande impegno per l’ambiente che, durante il Gran Premio d’Italia, si traduce nell’opportunità per gli aficionados provenienti da tutto il mondo di bere e di gustare l’ottima acqua pubblica della Brianza, un’eccellenza del territorio - spiega Enrico Boerci, presidente e ad BrianzAcque - Una scelta green tesa a valorizzare la risorsa idrica, sempre più preziosa e a rispettare il contesto del Parco in cui è inserito il circuito monzese”.