Si conclude giovedì 21 marzo il ciclo di incontri on line "Tè Green" sulla transizione ecologica, organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Rieti-Viterbo con il supporto dell'Azienda speciale Centro Italia e Dintec, nell'ambito del Fondo perequativo di Unioncamere.

L'appuntamento è per le ore 15 on line, e rappresenta un momento di approfondimento sulle nuove regole operative del GSE – pubblicate il 23 febbraio - mettendo in evidenza tutti gli aspetti più rilevanti, anche dal punto di vista economico, con riferimento al nuovo decreto sulle CER – in vigore dal 24 gennaio – per procedere alla loro costituzione.

Nello specifico gli argomenti trattati saranno: obiettivi europei e nazionali per la transizione energetica; quadro incentivazione interventi risparmio energetici e produzione da Fer; Comunità energetiche rinnovabili; novità del nuovo Decreto Cacer; regole operative del Gse per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo Pnrr.

All'incontro interverranno Giancarlo Cipriano, dirigente della Camera di Commercio Rieti-Viterbo e direttore generale dell'Azienda speciale Centro Italia, e per Dintec l'ingegnere Antonio Pacifico. Modera Luigi Pagliaro, coordinatore del Punto Impresa Digitale.

La partecipazione è gratuita ma è necessario registrarsi al link seguente dove poter inserire preventivamente anche i propri interrogativi: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_M51p_HzLRDO2R9Z6tXrckQ

Per ulteriori informazioni e consulenze su contributi previsti per la transizione energetica, efficientamento energetico, nascita e gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili è attivo lo Sportello informativo accessibile per appuntamento inviando una mail a: pid@rivt.camcom.it.

