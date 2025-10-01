CIVITAVECCHIA – Le Associazioni datoriali del territorio di Civitavecchia hanno incontrato nei giorni scorsi Enel, che ha illustrato la strategia per la tutela delle imprese locali impegnate nelle manutenzioni della centrale di Torrevaldaliga Nord. Infatti, indipendentemente dai futuri scenari, continuerà a essere necessario il contributo del tessuto imprenditoriale locale.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti Enel delle funzioni Acquisti e Affari istituzionali mentre per le associazioni datoriali erano presenti il Presidente della Piccola Industria di Unindustria Cristiano Dionisi, il Presidente di Unindustria Civitavecchia Fabio Pagliari, il Responsabile Area di Civitavecchia di Federlazio Paolo Sacchetti, il Responsabile Legacoop Lazio Nord Dario Bertolo.

Durante l’incontro è emerso che la strategia di Enel risponde alla richiesta delle associazioni imprenditoriali, giunta a valle di un incontro con istituzioni e stakeholder che si è tenuto prima dell’estate, volta a valorizzare le competenze e le conoscenze che le imprese hanno acquisito negli anni di funzionamento ed impiegare la forza lavoro attualmente in attività presso l’impianto. L’accordo punta a rinnovare per tutto il 2026 i contratti in essere con le Piccole e Medie Imprese del territorio del comparto metalmeccanico e il conseguente mantenimento dei livelli occupazionali: le aziende saranno aggregate in pochi cluster di attività identificati “ad alto impatto locale”, in un’ottica di collaborazione strategica.

La proposta di Enel mira a fornire adeguate risposte alla richiesta di messa in sicurezza del tessuto locale giunta da parte delle aziende e conseguentemente dei lavoratori dell’indotto industriale di TVN, in un momento particolarmente delicato per tutto il territorio.

Soddisfazione è stata espressa da parte delle associazioni datoriali, che hanno manifestato il proprio apprezzamento per la strategia di collaborazione, definita “un segnale importante in attesa delle evoluzioni dello scenario energetico nazionale e dei tavoli istituzionali di reindustrializzazione dell’area”.