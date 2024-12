VALENTANO - L’Unitre Tuscia organizza a Valentano, nella sala delle conferenze della Rocca Farnese, giovedì 4 aprile alle ore 17, un convegno/incontro sul futuro della zona dal punto di vista della transizione energetica.

Quali i problemi da affrontare, quali i possibili, ipotizzabili rimedi, quali le risorse per porre in essere questi. Quali soprattutto i compiti e le responsabilità degli amministratori pubblici.

Parleranno, così portando il loro contributo, il sindaco di Valentano Stefano Bigiotti, il sindaco di Farnese Giuseppe Ciucci, il presidente del Biodistretto Lago di Bolsena Gabriele Antoniella, il dottor Georg Wallner ed il dottor Enrico Calvario presidente dell’associazione lago di Bolsena.

La popolazione è invitata a non mancare all’appuntamento per non perdere un’ occasione di sentire opinioni ed approfondimenti di persone qualificate in ordine all’importantissimo, vitale, argomento.

