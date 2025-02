CAPRAROLA - La cultura è il vero motore della crescita territoriale, e oggi più che mai è il momento di trasformarla in una leva strategica per il turismo. È con questa visione che nasce il progetto “Il Capitale della cultura. Strumenti e strategie per la crescita turistica del territorio”, un evento innovativo dedicato a professionisti, amministratori e cittadini che vogliono contribuire al rilancio e alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale.

L’imperdibile appuntamento, promosso dall’Infopoint “Punto di vista” in collaborazione con “Dsn-Finance”, società specializzata nella consulenza per la finanza agevolata che si distingue per il suo impegno nel supportare le realtà locali nella ricerca e nell’accesso a finanziamenti pubblici e agevolazioni fiscali, si terrà sabato 15 febbraio dalle 9,30, presso “ex Scuderie di palazzo Farnese” a Caprarola, e rappresenterà un’occasione unica per esplorare i nuovi strumenti e le migliori pratiche per promuovere il turismo culturale, sviluppando modelli sostenibili e inclusivi.

La giornata sarà scandita da momenti di confronto condotti da esperti nel campo della cultura, del business management e del turismo, insieme ad amministratori regionali e provinciali, per una visione condivisa ed un futuro migliore.

“Il Capitale della Cultura” non è solo un evento, ma un’occasione per costruire una rete tra istituzioni, imprese locali e operatori del settore. L’obiettivo? Creare sinergie che trasformino il territorio in una destinazione attrattiva e competitiva, puntando su ciò che lo rende unico: la sua identità culturale. Perché partecipare? Ispirazione: scopri come altre realtà hanno trasformato la cultura in valore aggiunto; Formazione: acquisisci competenze concrete per ideare e implementare progetti; Networking: connettiti con chi condivide la tua visione e crea opportunità; Non perdere questa occasione per essere protagonista del cambiamento. L’evento è gratuito. Sono invitati a partecipare gli operatori del settore turismo, le attività commerciali e ristorative, le associazioni socio-culturali e la comunità tutta. È gradita la prenotazione a infopoint.riservalagodivico@gmail.com.

