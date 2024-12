CANINO - La condotta di Slow food Viterbo e Tuscia organizza a Canino insieme a Stefano Asaro, (referente Slow olive nel Lazio e formatore Slow food, responsabile del presidio “Olivi secolari” e curatore regionale della guida agli extravergini di Slow food) grazie all’accoglienza dell’azienda agricola Cerrosughero, presso il loro frantoio e oliveto, un corso per la conoscenza dell’olio extravergine di oliva, in 2 lezioni della durata di 3 ora ciascuna sabato 9 marzo e sabato 16 marzo, dalle 10 alle 13.

Prima lezione sabato 9 marzo: accoglienza, visita in oliveto: nozioni agricole sull’olivo e le sue cure, la raccolta, fasi dell’intero ciclo produttivo in frantoio, tecniche, caratteristiche, la conservazione, contenitori e formati; introduzione alla degustazione dell’olio e assaggio di 5 extravergini regionali e nazionali. Abbinamento e utilizzo dell’olio extravergine in cucina, assaggio di preparazioni gastronomiche.

Seconda lezione sabato 16 marzo: storia dell’olio e viaggio nelle cultivar italiane; il Lazio e le zone produttive, le Dop e l’Igp; valori alimentari e nutritivi, la composizione e la corretta informazione; approfondimento degustazione e assaggio di 5 extravergini regionali e nazionali; abbinamento e utilizzo dell’olio extravergine in cucina, assaggio di preparazioni gastronomiche; consegna attestati di partecipazione.

La quota di partecipazione al corso è di 55 euro per i soci Slow food e comprende: due lezioni della durata di 3 ore ciascuna; degustazione oli, preparazioni gastronomiche; dispensa didattica in formato digitale; attestato di partecipazione. Tessera Slow Food obbligatoria – 35 euro (10 euro under 30). Prenotazione obbligatoria: Stefano Asaro (docente) 335 5270518. Azienda agricola Cerrosughero 339 6792306 – Slow Food Viterbo e Tuscia (Debora) 333 5466614.

