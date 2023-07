È partita la caccia allo sconto per circa 10 milioni di italiani nei primi giorni di saldi. Acquisti che interessano abbigliamento, calzature, accessori a prezzi scontati per il 33%.

È quanto emerge da un sondaggio sulle intenzioni di acquisto per i saldi estivi 2023, condotto da Ipsos per Fismo, l’associazione dei negozi di moda Confesercenti.

Nella settimana tra il 10 e il 16 luglio si prevedono invece che saranno circa 12milioni coloro gli interessati agli acquisti a saldo, in media tre prodotti a testa, il 26,9% ne comprerà addirittura quattro ciascuno.

In tutto, sono oltre 6 su 10 – il 61% – gli italiani dichiarano di volere acquistare in occasione dei saldi estivi 2023 almeno un prodotto di abbigliamento, calzature e accessori. Un ulteriore 30%, invece, è pronto ad acquistare se dovesse trovare l’offerta giusta. Il 27% degli intervistati – pari a circa 10 milioni di italiani – si recherà per negozi, offline e online, già questa settimana, fino a domenica 9 luglio. Il 33% – circa 12 milioni – farà i suoi acquisti la settimana successiva, tra il 10 ed il 16 luglio).

Gli italiani dichiarano di voler acquistare un budget di 227 euro a persona. In linea con il presidente nazionale di Fismo Confesercenti anche la componente della presidenza nazionale e referente provinciale Lina Novelli: «Pur nella consapevolezza di un avvio ancora troppo anticipato dei saldi di fine stagione esprimo convinzione per la garanzia e correttezza dei negozi di vicinato testimoni di una professionalità che distingue l’acquisto tradizionale dal negozio on line. Un’occasione, quella dei saldi off line, che darà sicurezza ai compratori per acquisti consapevoli e di qualità».

