CIVITA CASTELLANA - «Realizzare una piattaforma logistica sostenibile con annesso servizio doganale a servizio del distretto industriale civitonico». A lanciare l’idea è Antonio Sini, presidente dell’Apea di Civita Castellana.

«In questi giorni – afferma – abbiamo appreso con grande favore l’istituzione da parte della Regione Lazio della zona logistica semplificata, una misura utile al rilancio delle aree portuali e industriali del Lazio che prevede la semplificazione di processi amministrativi e incentivi agli investimenti, con annessi vantaggi fiscali, crediti di imposta e facilitazioni rispetto ai bandi e fondi europei. Si tratta, nello specifico, di una delibera molto attesa dall’industria, da parte di chi fa impresa e da chi investe sui nostri territori. Allo stesso tempo troverà spazio anche il naturale ammodernamento infrastrutturale delle aree interessate».

«In questo contesto – prosegue – si inserisce con particolare rilevanza la nostra proposta di creare una piattaforma logistica a servizio di tutte le aziende del distretto, che supporti le attività di stoccaggio, gestione e distribuzione delle merci.

Nell’ottica di sostenibilità che caratterizza la natura stessa delle Apea, riteniamo che tale iniziativa sia fondamentale non solo per facilitare l’incontro tra domanda e offerta, migliorando l’acquisizione di servizi integrativi nel trasporto merci, ma anche soprattutto per decongestionare i centri abitati dal transito dei mezzi pesanti. Dal punto di vista infrastrutturale si potrebbe cosi rilanciare anche la tratta ferroviaria che collega la stazione di Borghetto al porto di Civitavecchia. La realizzazione della piattaforma, che da un punto di vista logistico potrebbe trovare collocazione sulla variante nepesina, darebbe un grande impulso all’assetto economico e sociale del territorio, favorendo la creazione di nuove occupazioni che siano espressione e garanzia di lavoro di qualità. Tale iniziativa sarà proposta nella prossima assemblea annuale dell’Apea con le aziende associate, l’ente provinciale e i Comuni del distretto».

