Pubblicato dall’Azienda Centro Italia, azienda speciale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, un avviso pubblico al fine di individuare professionalità da coinvolgere nelle attività di docenza che potranno essere realizzate nel corso dell’anno 2023-24 relativamente alle materie indicate nell’avviso pubblicato al link https://www.aziendacentroitalia.it/avviso-per-la-costituzione-di-una-short-list-di-figure-professionali-per-lo-svolgimento-di-attivita-di-docenza/. L’avviso permetterà di raccogliere le manifestazioni di interesse per la costituzione di una lista (Short List) per il conferimento di incarichi di esperti da coinvolgere nelle attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione organizzati dall’Azienda Speciale Centro Italia. La domanda corredata dalla documentazione richiesta nell’avviso dovrà essere inoltrate tramite pec o email ordinaria all’indirizzo aziendacentroitalia@pec.it, a pena di esclusione entro il 31/05/2024. È previsto un aggiornamento continuo della short list sulla base delle nuove candidature pervenute. Verranno poi individuati i soggetti a cui affidare gli incarichi ai candidati ammessi per ciascuna categoria riportata nell’avviso in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.Per informazioni è possibile inviare una email all’indirizzo formazione@aziendacentroitalia.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA