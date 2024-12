Lo Sportello etichettatura e sicurezza prodotti della Camera di commercio di Rieti Viterbo organizza per il prossimo giovedì (dalle 9,30 alle 12,30) un webinar gratuito dedicato all’etichettatura del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Per questi prodotti, a partire dall’8 dicembre 2023, sono obbligatorie le informazioni relative all’elenco degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale. Il focus si propone di esaminare i recenti aggiornamenti e di fare una panoramica delle regole da seguire per la corretta commercializzazione della categoria di prodotti presi in esame, soffermandosi anche sugli aspetti analitici, i profili di responsabilità degli Osa (Operatori del settore alimentare) e la disciplina sanzionatoria.

Nel corso del webinar sono previsti gli interventi di Cristina Giovannini Luca del laboratorio chimico Camera di commercio di Torino (“Etichettatura del vino: stato dell’arte e novità”), di Lorenza Andreis dello Studio Andreis e associati (“Responsabilità e aspetti sanzionatori”), e di Paolo Vittone del laboratorio chimico Camera di commercio di Torino (“Metodi, accreditamenti e risultati analitici”). Sarà poi possibile per i partecipanti porre quesiti ai relatori.

Il webinar si svolgerà tramite la piattaforma Microsoft Teams, e sarà possibile partecipare previa iscrizione.

