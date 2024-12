Confartigianato Imprese di Viterbo, in collaborazione con Cts Academy, organizza un corso di formazione di base e di aggiornamento per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, in ottemperanza all'articolo 6 del D.Lgs. 14/08/2012 n. 150 recante: “attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile di fitosanitari”. I percorsi formativi si svolgeranno al 50% in presenza e al 50% online. Le date delle lezioni verranno rese note a breve, una volta chiuse le iscrizioni.

La durata del corso base per utilizzatori è di 20 ore, oltre all’esame finale con la Regione Lazio; il rinnovo prevede la frequenza di almeno 12 ore.

Per iscriversi ai percorsi è necessario compilare e consegnare il modulo di adesione disponibile presso gli uffici di Confartigianato. Infoline: 076133791 - info@confartigianato.vt.it

©RIPRODUZIONE RISERVATA