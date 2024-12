CIVITAVECCHIA – Porta Futuro Lazio è un progetto della Regione Lazio, pubblico e gratuito, per sostenere i cittadini nel potenziamento professionale, nello sviluppo di tecniche per la ricerca occupazionale e nell’acquisizione di nuove competenze; facilita inoltre il rafforzamento della cultura del lavoro etica, responsabile e sostenibile, supporta le organizzazioni a trovare le figure professionali che stanno cercando.

I punti Porta Futuro Lazio sono nati in tutte le province della Regione, a Civitavecchia si trova in Via Dalmazia 28.

Questo mese si terrà:

Tactical English

lunedì 06/05/2024 dalle 14:00 alle 18:00

mercoledì 08/05/2024 dalle 09:30 alle 13:30

venerdì 10/05/2024 dalle 09:30 alle 13:30

L’insegnamento dell’Inglese viene svolto attraverso diversi metodi, la cui efficacia varia in base a fattori come la predisposizione personale, l’abilità dell’insegnante, il tempo a disposizione. La tendenza moderna verso il language acquisition tralascia spesso la spiegazione dei meccanismi di funzionamento che, una volta compresi, possono essere facilmente replicati e integrati, potenziando enormemente la qualità della comunicazione.

Il corso si concentra su strutture della lingua inglese, spiegate con precisione chirurgica e messe alla prova direttamente sul campo, nell’ottica di una comunicazione efficace e d’impatto.

Il corso fa ampio uso di esempi pratici tratti da materiali autentici come film, video, registrazioni audio, pubblicazioni.

Cybersecurity - BASE

martedì 14/05/2024 dalle 09:30 alle 13:30

giovedì 16/05/2024 dalle 09:30 alle 13:30

giovedì 23/05/2024 dalle 09:30 alle 13:30

Il corso base di cybersecurity è un'opportunità per apprendere le nozioni fondamentali della sicurezza informatica e le buone pratiche per proteggere i propri dati e dispositivi da attacchi informatici.

Il corso si rivolge a chiunque voglia acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle minacce che si possono incontrare nel mondo digitale, e delle strategie per prevenirli e contrastarli. Il corso si articola in quattro moduli, ciascuno dedicato a un aspetto specifico della cybersecurity: i principi generali, la sicurezza delle reti, la sicurezza dei sistemi e la sicurezza delle applicazioni. Ogni modulo prevede una parte teorica e una parte pratica, con esercizi, simulazioni e casi studio. Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di riconoscere le principali tipologie di attacchi informatici, le loro modalità di esecuzione e le loro conseguenze, e di applicare le misure di difesa più appropriate in base al contesto e alle esigenze. In corso è suddiviso in due parti

• una teorica di circa 12 ore

• Ed un laboratorio nel quale i discenti avranno modo di studiare case history inerenti alla Cybesicurity

Questo corso fornisce una base di conoscenze e abilità e consapevolezza nell’ambito della Cybersicurity utilte per la vita professionale e personale dei discenti

Cybersecurity - AVANZATO

lunedì 27/05/2024 dalle 09:30 alle 13:30

mercoledì 29/05/2024 dalle 09:30 alle 13:30

venerdì 31/05/2024 dalle 09:30 alle 13:30

