BLERA – Un ciclo di incontri con gli stakeholder territoriali per evidenziare e far emergere progetti esistenti e potenziali di valorizzazione del patrimonio, nonché per promuovere nuove strategie di azione per l’offerta turistica. Ad organizzarlo è la Dmo Etruskey in collaborazione con l’Università degli studi di Roma “Link”, che nei mesi scorsi ha condotto, su incarico della stessa Dmo, uno studio finalizzato ad evidenziare l’attrattiva turistica dell’Etruria Meridionale, in particolare dell’area che comprende i 12 comuni soci di Etruskey: Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montato di Castro, Monte romano, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa.

Dopo una fase dedita all’interpretazione della percezione identitaria e del rapporto con il turismo esistente e/o potenziale, Michele Pigliucci, docente associato di Geografia economica e politica, intende redigere, con il suo staff , le “policy recommendations” che forniscano strumenti per il potenziamento della zona e l’integrazione della pianificazione turistica nei progetti di sviluppo territoriale.

L’obiettivo finale è quello di formulare dei “prodotti compositi”, pacchetti turistici in cui i diversi elementi culturali trovino spazio in un’offerta completa, in grado di attrarre flussi selezionati in tutti i territori della Dmo.

Gli appuntamenti in calendario sono: lunedì 8 aprile, ore 17, a Blera, presso la sala San Nicola (Vicolo San Nicola 4), cluster: Outdoor, identitario, culturale; Giovedì 11 aprile, alle 16, ad Allumiere, all’aula Nobile Palazzo della Reverenda Camera Apostolica (Piazza della Repubblica 29), cluster: Agricoltura, turismo enogastronomici e rurale: giovedì 18 aprile, alle 17, a Cerveteri, alla sala Ruspoli (piazza Santa Maria), cluster: Outdoor, identitario, culturale.

Ogni incontro sarà aperto alla cittadinanza e alle realtà associative interessate a vario titolo nell’attrazione dei flussi e nella gestione dei servizi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA