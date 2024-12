CIVITAVECCHIA – “Piccole imprese, scelte grandi”: a Roma la Piccola Industria ha incontrato Banca d'Italia nella prima tappa del nuovo percorso di Educazione Finanziaria in partenza sul territorio regionale.

Un appuntamento dedicato alla gestione delle difficoltà finanziarie insieme a Carlo Di Salvo, che ha illustrato gli obiettivi del programma con un focus sul Rapporto Banca Impresa.

«Questo percorso rappresenta una solida base sulla quale costruire il più ampio processo di rafforzamento delle piccole e medie imprese della regione», ha commentato il Presidente PI Cristiano Dionisi.

Per Francesca Guerrucci, delegata al Credito e alla Finanza, «ripartiamo da qui per realizzare un ecosistema in cui le imprese – ha spiegato – possano dispiegare appieno le loro potenzialità e svolgere un ruolo trainante nello sviluppo economico e sociale della regione».

L’iniziativa ora sarà diffusa in maniera capillare sul territorio, al fine di rafforzare le competenze delle imprese sugli aspetti fondamentali per la realizzazione dei propri programmi di investimento.

Il prossimo appuntamento è in programma l’11 dicembre a Cassino.