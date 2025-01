Effettuare visite regolari dal dentista è importante durante tutto l’arco della vita, a partire dall’infanzia. Per effettuare la prima visita non bisogna attendere l’adolescenza, ossia l’età in cui i denti da latte sono già stati sostituiti da quelli definitivi. Meglio invece effettuarla entro pochi mesi dall’uscita del primo dentino, così da cominciare fin da subito a tenere sotto controllo lo sviluppo della bocca e la corretta crescita dei denti.

Naturalmente, al fine di ottenere la corretta assistenza, ma anche di far vivere al bambino un’esperienza positiva, è fondamentale rivolgersi a esperti in ortodonzia pediatrica. Un ottimo esempio è fornito dallo studio dentistico per bambini a Roma Fadda, il quale, oltre a offrire servizi professionali di alta qualità, mette a disposizione dei più piccoli una sala giochi per ingannare l’attesa e li fa sentire a loro agio in ogni momento.

Ma quali sono le ragioni che dovrebbero spingere i genitori a portare i propri figli dal dentista fin dalla più tenera età? Scopriamoli insieme.

Instaurare una buona abitudine

Il primo importante motivo per il quale è fondamentale iniziare il prima possibile a portare i propri figli dal dentista è dato dalla necessità di instaurare una buona abitudine che tenderà a consolidarsi con il tempo.

Prendersi cura dei denti è fondamentale e, per una corretta prevenzione, è indispensabile recarsi dal dentista almeno una volta all’anno. Quando non si sviluppa questa buona pratica fin dalla più tenera età o la si vive in modo errato, si corre il rischio di sviluppare immotivate paure che terranno distanti dagli studi dentistici fino alla comparsa di problemi seri.

Per questo motivo, oltre a portare con una certa frequenza i più piccoli presso lo studio dentistico scelto, è importante far vivere loro esperienze piacevoli, evitando di condurveli unicamente per curare una carie, estrarre un dente o effettuare altri interventi che potrebbero far nascere delle paure.

Educare alla corretta igiene orale quotidiana

Non solo le visite regolari dal dentista, ma anche la corretta igiene orale è indispensabile per la salute dei denti. Spazzolarli in modo corretto e utilizzare il filo interdentale non è, per i più piccoli, semplice e immediato. Durante la prima visita, ma anche nel corso di quelle successive, il dentista esperto in pedodonzia può correre in aiuto dei genitori e spiegare tutto ciò che devono sapere per prendersi cura ogni giorno dei denti dei propri figli e per insegnare loro, raggiunta la giusta età, come tenerli puliti in autonomia.

Non solo. Un bravo dentista sarà anche in grado di fornire utili consigli per quanto riguarda un’alimentazione sana e a prova di carie.

Mettere l’apparecchio

Tra i principali motivi per i quali è utile portare con regolarità i bambini dal dentista rientra la necessità di individuare immediatamente eventuali problematiche da correggere tramite l’apparecchio.

A seconda dell’età, il dentista potrà consigliare apparecchi per allargare il palato, per raddrizzare i denti, per correggere una malocclusione e via dicendo. Oggi, a fianco agli apparecchi tradizionali, si collocano anche quelli di ortodonzia invisibile. Trasparenti e confortevoli, correggono in modo graduale i difetti dei denti o dell’articolazione temporo-mandibolare senza causare disagi a livello estetico e permettendo di prendersi cura correttamente dell’igiene orale.