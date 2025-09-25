CIVITA CASTELLANA – Il primo cittadino di Civita Castellana, Luca Giampieri, ha partecipato mercoledì al Cersaie – Salone internazionale della ceramica e dell’arredobagno, in corso presso BolognaFiere, insieme ad alcuni colleghi sindaci dei comuni che fanno parte del distretto ceramico, Vincenzo Girolami (Castel Sant’Elia), Danilo Piersanti (Gallese) e Gianfranco Piergentili (Corchiano). Nel corso della visita, Giampieri ha incontrato e portato il saluto istituzionale agli stand delle aziende civitoniche – Alice Ceramica, Art Ceram, Azzurra, Domus Falerii, Flaminia, GSG Ceramic Design, Hidra, Olympia, Simas e Xilon – che rappresentano il cuore pulsante del distretto e l’eccellenza mondiale nel settore dell’arredobagno. «Negli spazi espositivi delle nostre imprese – ha dichiarato il sindaco – si respira tutta l’eleganza, l’originalità e la capacità innovativa che da sempre contraddistinguono Civita Castellana. Le nostre aziende non solo dettano le tendenze del design internazionale, ma sono anche protagoniste nel rispondere alle nuove sfide della transizione ecologica». Il distretto ceramico di Civita Castellana si conferma riferimento insostituibile dell’economia territoriale e riferimento globale per l’arredobagno, anche grazie a soluzioni tecnologiche che permettono un forte risparmio idrico e che guardano a un futuro sempre più sostenibile.

«Particolare importanza – ha aggiunto Giampieri – riveste il recente rafforzamento dei CAM, Criteri ambientali minimi, reso possibile dall’emendamento del deputato viterbese Mauro Rotelli, che offre nuove opportunità per un’edilizia sempre più green e improntata all’economia circolare. È un passo fondamentale per consolidare il ruolo delle nostre imprese come leader internazionali della qualità e dell’innovazione sostenibile». «Civita Castellana e il suo distretto – conclude il sindaco Giampieri – sono motivo di orgoglio per tutta la comunità e un patrimonio da sostenere con determinazione, affinché la qualità della nostra produzione ceramica continui a essere un’eccellenza riconosciuta in tutto il mond».

