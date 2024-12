MONTEFIASCONE - Montefiascone in Vetrina, la rete di imprese che coinvolge oltre 50 aziende e attività della città, finanziata dalla regione Lazio e realizzata in collaborazione con il Comune di Montefiascone in qualità di soggetto beneficiario, sarà presentata sabato 14 agosto 2024 alle ore 21,00 in piazzale Frigo nell’ambito della sessantaquattresima edizione della Fiera del Vino. Un’importante opportunità per la promozione e la valorizzazione del territorio.

Per l’occasione interverranno la sindaca di Montefiascone Giulia De Santis, l’assessore alla cultura e al turismo Carla Mancini, la presidente di Montefiascone in Vetrina Alessandra Di Tommaso, la segretaria Catia Roncella e il manager di rete Vincenzo Peparello del CAT – Centro di Assistenza Tecnica Sviluppo Imprese di Confesercenti Viterbo, che cura anche la parte manageriale del progetto. Inoltre, alle 21.30 sempre in Piazzale Frigo è in programma la presentazione del libro “I sapori della Tuscia” di Antonio Castello e a seguire il concerto degli Sparring Partners, mentre in Piazza Vittorio Emanuele si esibiranno i Mandalamarra.

«La rete di imprese Montefiascone in Vetrina – afferma la presidente Di Tommaso – ha come obiettivo proporre, organizzare e valorizzare la città come meta turistica, attraverso un’offerta integrata di cultura, enogastronomia, ambiente e servizi che metta a sistema le eccellenze locali: patrimonio storico-artistico di pregio, paesaggio lacustre e rurale ben conservati, uno dei maggiori centri di produzione vinicola del Lazio».

Il progetto, approvato dalla Regione Lazio nel 2022, ha ottenuto 100mila e euro di finanziamento regionale grazie all’avviso pubblico a sostegno dei programmi relativi alle reti di imprese tra attività economiche, a cui si aggiunge il contributo di 6.628 euro da parte del Comune.

Al centro della rete di imprese, che fungerà come strumento di marketing territoriale e imprenditoriale, è la sinergia tra le aziende e le attività commerciali di Montefiascone e tra queste e il Comune, che supporta l’iniziativa con risorse proprie. Il progetto si svilupperà in un arco di 18 mesi e si tradurrà sul campo attraverso una serie di attività condivise, tra cui: piano marketing strategico, organizzazione di eventi e animazioni, incremento dei servizi turistici, abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse, campagne di comunicazione, percorsi turistici con segnaletica visiva, interattiva e inclusiva, cura e manutenzione dell’ambiente urbano, innovazione e formazione digitale.

Grazie alle attività realizzate dalla rete di imprese si crea un circolo virtuoso tra pubblico e privato, riqualificando il territorio e l’ambiente urbano e dotando Montefiascone di immagine e servizi adeguati che ne legittimino l’ambizione turistica. Il tutto intende rafforzare e migliorare al contempo l’offerta delle attività economiche, culturali e turistiche locali, le opportunità lavorative e la qualità della vita per residenti e visitatori.

La rete di Montefiascone, inoltre, sta collaborando attivamente con altri progetti che vedono coinvolti vari soggetti pubblici e privati del comprensorio del Lago di Bolsena, finalizzati alla promozione e allo sviluppo del territorio.

