In un’epoca in cui il mercato dell'informazione cartacea affronta una crisi profonda, un’idea innovativa promette di restituire vitalità alle edicole, trasformandole in veri e propri sportelli multiservizi. SempliCert, progetto nato a Sassari grazie all'iniziativa dell'imprenditore 53enne Gavino Ligios, rappresenta una nuova frontiera per le rivendite di giornali. L’obiettivo è ambizioso: convertire questi spazi, spesso in difficoltà economiche, in centri nevralgici per l'erogazione di servizi al cittadino, andando ben oltre la semplice vendita di giornali. Il cuore del progetto SempliCert è la creazione di una rete di partner per offrire servizi come il pagamento di F24, Mav, Rav, bollettini di vario genere e PagoPa. Ma la visione di Ligios non si ferma qui. SempliCert mira a rendere le edicole protagoniste della digital transformation, con l’attivazione di firma digitale, SPID e PEC, oltre a proporre prodotti assicurativi, di energia e telefonia. Anche la prenotazione di auto a noleggio, sia a livello nazionale che internazionale, rientra nell’offerta. L’espansione dei servizi è continua: recenti aggiunte includono visure camerali, bilanci aziendali e visure catastali. Secondo Ligios, questa trasformazione potrebbe non solo garantire la sopravvivenza delle edicole, ma anche incentivare un ritorno alla carta stampata, rendendo queste attività dei punti di riferimento nei quartieri e nei piccoli centri. Il progetto non si limita a Sassari. Ligios ha già avviato collaborazioni con due importanti gruppi di categoria, coinvolgendo 900 iscritti e 2.327 imprese individuali. «Le adesioni stanno arrivando da tutta Italia - racconta Ligios - e includono cartolerie, imprese multiservizi, Caf, società di informatica, poste private e associazioni di categoria». Con 141 edicole nella provincia di Sassari, di cui 65 solo in città e hinterland, SempliCert si pone come una risposta concreta alla crisi, offrendo una nuova linfa vitale a un settore in trasformazione.