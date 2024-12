BOLSENA – Un grande successo ha riscosso la delegazione del lago di Bolsena e del suo comprensorio alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. Per tale occasione sono state presentate le eccellenze del territorio ad operatori e giornalisti di settore. Una grande intesa e sinergia della delegazione formata dai Comuni di Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta e dalle quattro Reti di Impresa ‘Visit Bolsena’, ‘Naturalmente Capodimonte’, ‘Visit Marta’ e ‘Montefiascone in Vetrina’ che sottolinea l’importanza della partnership pubblico-privato per la promozione del territorio e della costituzione delle Reti d’Impresa che mirano a rafforzare la competitività delle imprese mediante la collaborazione, il coordinamento e la cooperazione. Numerose erano le aziende che hanno partecipato con i loro prodotti per la degustazione che è seguita all’incontro di presentazione del territorio, in cui è stato mostrato il lago di Bolsena e il suo comprensorio in tutta la sua bellezza e le sue eccellenze: dall’ambiente, alla natura, alla storia, alla cultura, ai borghi, all’architettura, all’enogastronomia. A tal proposito sono stati proiettati dei video promozionali del lago. La degustazione era riservata agli operatori di settore e alla stampa specializzata che hanno molto apprezzato i prodotti (vini, oli e dolci). In tale contesto è avvenuto un gemellaggio con la delegazione venezuelana, interessata anche per la grande presenza di italo venezuelani nel territorio e in merito anche al 2024 anno del ‘Turismo delle Radici’. Alessandra Di Tommaso, esperta di enogastronomia, ha presentato i vini provenienti da Montefiascone con l’ Est!Est!!Est!!! dell’Antica Cantina Leonardi, Cantina Montefiascone, Cantina Falesco Famiglia Cotarella, Cantina Piane dell’Orso, Cantina Monti della Moma e dell’Azienda agricola Pietro Nevi e da Bolsena con l’Azienda agricola Mazziotti. Il vino Cannaiola di Marta delle tre Aziende agricole: Debora Castelli, Piancardo e San Lazzaro. I forni di Marta e di Capodimonte hanno presentato le loro eccellenze dei dolci secchi da forno con tozzetti, brutti e buoni, ciambelline al vino e all’anice. Da Marta, il Forno Fiore (Forno delle Meraviglie della Tuscia 2023), Forno Capo Bianco e la Torrefazione Fida mentre da Capodimonte, la Panetteria di Pesci Claudia. Per l’olio extra vergine d’oliva: l’Azienda agricola Cooperativa La Garibaldina. Numerosi i relatori che si sono avvicendati nell’incontro di presentazione fra cui: il Sindaco di Capodimonte Mario Fanelli accompagnato dal delegato al Turismo Angelo Scipioni, la coordinatrice del Centro Sviluppo lago di Bolsena Patrizia Crosta per il progetto “Lago di Bolsena – Lago degli Etruschi”, Alessandra di Tommaso, Presidente della Rete d’impresa “Montefiascone in vetrina”, Roberto Basili, assessore ai Grandi Eventi di Bolsena, Fabrizio Benedetti della Pro Loco di Montefiascone e Vincenzo Peparello presidente del Cat – Sviluppo Imprese Viterbo.