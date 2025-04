Il novellato codice della crisi, ha introdotto questo nuovo istituto che appare essere un’ottima soluzione per il superamento della crisi d’impresa. Innanzitutto, la composizione negoziata, è un procedimento stragiudiziale (non serve la declaratoria del Tribunale per l’apertura del procedimento) e permette all’imprenditore di continuare a gestire la propria impresa direttamente, in continuità, anche con capitale netto negativo, in presenza di determinate condizioni, tra cui il pagamento puntuale dei lavoratori e dei relativi contributi, previdenziali e assistenziali.

Con provvedimento dell’organo amministrativo, infatti l’impresa, con l’ausilio di un Dottore commercialista , provvederà alla redazione di un piano di risanamento, serio e puntuale, che preveda la continuità aziendale (diretta o indiretta), chiedendo alla Camera di Commercio la nomina di un esperto, che avrà il compito di comporre e agevolare gli accordi con i creditori. L’esperto, in un tempo di 180 giorni, rinnovabili per latri 180 giorni, dovrà infatti coadiuvare l’azienda al fine del raggiungimento di un accordo con i creditori, che permetta all’impresa, grazie alla propria continuità, di garantire il soddisfacimento dei creditori, con esiti migliori, rispetto alla alternativa liquidatoria.

In sostanza, il risultato dell’accordo permetterà ai creditori, rifuggendo dalle logiche speculative delle vendite senza incanto nella liquidazione giudiziale e dagli alti costi gestionali di questa, di avere gradi di soddisfazione migliori e nel minor tempo, in un contesto di strema trasparenza. Il ruolo dei Dottori Commercialisti in questo istituto è essenziale, perché, quali economisti di impresa e esperti nella crisi, potranno permettere all’impresa di continuare ad esistere e risanare nel tempo la propria situazione debitoria, tornare ad avere un capitale netto positivo, mantenere il valore delle proprie quote di mercato e la propria capacità produttiva e occupazionale. Nella seconda parte di questo contributo, che verrà pubblicato successivamente, ci occuperemo dei presupposti dell’istituto e della possibilità della transazione fiscale, grazie alla asseverazione di un Dottore Commercialista, fondamentale per la riuscita del procedimento, nonché delle misure protettive e cautelari concesse dal Tribunale con parere positivo dell’Esperto.

Dott. Marco Manovelli

Presidente Ordine Dottori ed Esperti Contabili di Civitavecchia