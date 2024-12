CELLENO - Una pioggia di ciliegie, le migliori da tutta Italia, quella analizzata dalla giuria di esperti assaggiatori Andmi (Associazione nazionale direttori di Mercati all’Ingrosso) in occasione della 18esima festa nazionale “Città delle ciliegie” che si è svolta a Raiano il weekend dal 31 maggio al 2 giugno.

Il 25esimo concorso nazionale “Ciliegie d’Italia” campionato delle migliori ciliegie prodotte nei 73 territori di collaborazione ha visto quest’anno la presenza di ben 20 campioni inviati da altrettanti comuni associati del network cerasicolo fondato nel 2003; un quarto di secolo che certifica un percorso virtuoso a sostegno dei territori vocati alla ciliegicoltura in Italia.

Corposa presenza delle ciliegie siciliane e dell’Emilia Romagna ma significativa la partecipazione dei produttori campani e laziali; salta all’occhio la sempre maggiore performance delle varietà di nuova sperimentazione dalla serie “Star” alla “Sweet” e la presenza delle varietà “Samba” e “Frisco”; resistono comunque le cultivar autoctone che hanno visto l’ottima prestazione della Durona della Valstaffora; la Spernocchia di Bracigliano; la Cappuccia siciliana.

Il territorio del comune di Celleno ha vissuto la kermesse da autentico protagonista con l’assegnazione della vittoria per la “Più buona ciliegia d’Italia”; il produttore Valerio Farina con la varietà “Big Lory” ha ottenuto 237 punti, soffiando di misura lo scettro alle varietà della Sicilia e dell’Emilia Romagna e confermando così la secolare vocazione cerasicola della Valle Teverina.

Il direttore di “Città delle ciliegie”, Carlo Conticchio, sottolinea «la grande soddisfazione dei vertici dell’associazione che da un quarto di secolo svolgono con passione, forza di volontà e competenza un importante lavoro di promozione dei territori cerasicoli d’Italia che si trasforma in volano dell’economia locale; non soltanto fenomeno rurale ma contributo positivo alle attività ricettive (B&B, alberghi, ristoranti, bar); agli operatori commerciali itineranti (mercatini, street food, ambulanti); alle stesse Amministrazioni Comunali che ospitano gli eventi e che beneficiano di notorietà territoriale, visibilità mediatica, presenza nelle strutture museali, mostre e luoghi turistici».

«Giova sottolineare - prosegue - come nel weekend di svolgimento della 18esima festa nazionale “Città delle ciliegie” di Raiano si è vista la presenza di circa 20mila visitatori da tutta Italia; un fenomeno da valutare con assoluta considerazione per l’impatto economico che produce». L’Associazione nazionale “Città delle ciliegie” nel corso dell’anno solare svolge importanti iniziative su tutto il territorio nazionale: la festa dei Ciliegi in fiore (Hanami Italia); il concorso oleario “Ramoscello d’Oro”; la festa nazionale “Città delle ciliegie”; il concorso nazionale “Ciliegie d’Italia”; la masterclass “Bollicine Italia” sui vini fermentati; la valorizzazione e promozione dei territori della qualità rurale viene enfatizzata ai massimi livelli.

