Il Gruppo BYD diventa global automotive partner dell’Inter. Il colosso leader tecnologico della mobilità elettrica si lega ai nerazzurri con un accordo strategico globale per le prossime tre stagioni.

La partnership del Gruppo BYD con FC Internazionale Milano, annunciata al BPER Training Centre di Appiano Gentile, il centro allenamenti dell’Inter, rappresenta una delle collaborazioni più significative tra il mondo automotive e quello calcistico e unisce due eccellenze mondiali accomunate da una visione condivisa per una costante ricerca dell’eccellenza e una visione innovativa del futuro.

E’ stata Stella Li, Executive Vice President di BYD, a illustrare lo spirito della collaborazione con l’Inter, sottolineando la vasta base di tifosi del club neroazzurro in tutto il mondo e il valore della partnership fra due realtà ispirate dalla passione e animate da spirito di innovazione.

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta e Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano, hanno spiegato quanto sia importante che il Gruppo, con i suoi marchi BYD e DENZA, abbia scelto quello neroazzurro come primo club di calcio a cui legarsi per aprire nuove prospettive per attivazioni e contenuti di respiro internazionale, capaci di coinvolgere fan e consumatori in tutto il mondo.

