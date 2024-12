Il comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di commercio Rieti-Viterbo sta avviando un ciclo di incontri di formazione per imprenditrici ed aspiranti imprenditrici dal titolo “La persona al centro!”.

Mettere la persona al centro è importante perché promuove il rispetto dei diritti umani, il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo sostenibile, l’inclusione sociale e l’innovazione. Mettere se stessi al centro della scena è il giusto passo da fare per migliorarsi in vari aspetti della propria vita, per affrontare in modo costruttivo il cambiamento e le sfide che si incontrano lungo il cammino.

Queste sono le considerazioni che hanno spinto il Comitato per l’imprenditoria femminile, guidato dalla presidente Giuseppina Polidori, a varare questo programma di incontri. Gli incontri saranno 3 e si svolgeranno in presenza presso le sedi della Camera di Commercio, secondo il seguente calendario:

1. Relazioni, comunicazione efficace e saper parlare bene in pubblico. Lunedì 6 maggio 2024 – orario 10/13 e 14,30/17,30 – presso la sede di Viterbo

2. Tecniche di vendita. Martedì 14 maggio 2024 – orario 10/13 e 14,30/17,30 – alla sede di Viterbo

3. Problem solving. Martedì 21 maggio 2024 – orario 10/13 e 14,30/17,30 – alla sede di Rieti

Al fine di aderire agli incontri, è possibile compilare il form presente sul sito internet della Camera di Commercio all’indirizzo: www.rivt.camcom.it (https://www.rivt.camcom.it/it/news/ciclo-di-incontri-di-formazione_2160.htm)

La partecipazione agli incontri è gratuita.

È possibile partecipare a uno o due moduli a scelta ovvero a tutti e tre i moduli di comunicazione strategica, effettuando così, il percorso completo

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del comitato Imprenditoria Femminile alla mail imprenditoria.femminile@rivt.camcom.it.

