ROMA - Si è tenuta nel primo pomeriggio di lunedì a Roma, presso la Camera dei deputati, la presentazione ufficiale dei Cam – Criteri ambientali minimi, fondamentali per promuovere un’edilizia pubblica più sostenibile e responsabile dal punto di vista ambientale. Si tratta, in particolare, di un emendamento al Dl Infrastrutture firmato dal deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. Presenti all’evento numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo produttivo, tra cui il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri, che ha voluto sottolineare l’importanza di questo passaggio per il sistema delle imprese locali, in particolare per il comparto della ceramica. Un passaggio che si deve alla lungimiranza e all’attenzione del deputato viterbese Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, che ha presentato come primo firmatario un importante emendamento al Dl Infrastrutture proprio relativo ai Cam.

“Questo è un giorno importante per chi crede in uno sviluppo sostenibile che non sia solo un principio astratto, ma una concreta opportunità di crescita per i nostri territori – ha dichiarato Giampieri -. L’approvazione dell’emendamento presentato dall’onorevole Rotelli, che chiarisce l’applicabilità immediata dei Cam edilizia, rappresenta un atto di chiarezza normativa e di forte spinta verso l’innovazione ambientale nei lavori pubblici”. I Cam, definiti dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, stabiliscono requisiti ambientali obbligatori che le pubbliche amministrazioni devono adottare per selezionare opere, beni e servizi secondo criteri di sostenibilità ambientale lungo l’intero ciclo di vita. L’inserimento di tali requisiti nei bandi pubblici – i cosiddetti “appalti verdi” – contribuisce in modo significativo alla riduzione dell’impatto ambientale delle opere pubbliche, alla promozione dell’economia circolare e all’incentivo dell’innovazione nel tessuto produttivo nazionale. “Per una città come Civita Castellana, cuore pulsante della ceramica made in Italy, il Cam edilizia è molto più che un vincolo: è una concreta possibilità di valorizzazione delle nostre eccellenze produttive – ha aggiunto il primo cittadino -. Il nuovo Cam prevede criteri come il risparmio idrico, la qualità dell’aria indoor, l’efficienza energetica e l’utilizzo di dispositivi certificati, ambiti nei quali le nostre imprese sono all’avanguardia, operando già da anni in questa direzione”. In particolare, le nuove disposizioni riconoscono la possibilità di certificare le performance di consumo idrico anche attraverso etichettature internazionali diverse da quelle europee, già adottate da molte aziende ceramiche del distretto industriale di Civita Castellana. “Questo – ha concluso il sindaco Giampieri – significa aprire finalmente le porte del mercato pubblico a soluzioni tecnologicamente avanzate prodotte sul nostro territorio, favorendo investimenti, occupazione e competitività”.

