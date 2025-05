Torna il Festival nazionale dell’economia civile. Si tratta della settima edizione che andrà in scena dal 2 al 5 ottobre 2025 a Firenze.

L’anno scorso la partecipazione è stata ampia con oltre 2500 persone intervenute alle quattro giornate della manifestazione.

I temi al centro del Festival, dedicato a riflessione e condivisione sull’economia civile, sono anche la sostenibilità e l’inclusione sociale.

Nato da una idea di Federcasse, l’Associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, promosso insieme a Confcooperative, organizzato e progettato da NeXt (Nuova economia Per Tutti) e Sec (Scuola di economia civile), e con il contributo di Fondosviluppo, il Festival ha l’obiettivo di rendere concreti e connessi i modelli di sviluppo sostenibile in Italia.

Nel corso del Festival nazionale dell’economia civile vengono valorizzate scuole, aziende, startup e cittadini che propongono nuovi modelli di economia e startup; a loro va il titolo di ambasciatori dell’economia civile.

Tutte le informazioni sul sito dell’evento ‘festivalnazionaleeconomiacivile.it’.