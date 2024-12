CIVITAVECCHIA – «La Zona Logistica Semplificata è fondamentale per lo sviluppo dell’intera nostra Regione, strumento che avrà soprattutto il compito di velocizzare gli iter burocratici, attraverso lo snellimento delle procedure amministrative, incentivando, in questo modo, nuovi investimenti».

In queste parole l’apprezzamento del Direttore Generale di Federlazio, Luciano Mocci, per la proposta, presentata dalla Regione Lazio, di istituire la ZLS.

«L’Associazione delle Piccole e Medie Imprese, da tempo impegnata su questo importante tema, sottolinea che lo sviluppo della competitività delle aziende non è disgiunto dalla crescita della competitività dei territori – ha aggiunto Mocci – la ZLS è, dunque, lo strumento fondamentale per conseguire tali obiettivi. Ne deriveranno, infatti, risorse, investimenti, efficientamento dei servizi portuali e doganali, rafforzamento dei collegamenti ferroviari e stradali, agevolazioni fiscali a vantaggio delle imprese insediate nell’area. Tutto ciò a vantaggio del sistema economico, imprenditoriale del nostro territorio. Ora ci aspettiamo che la proposta inviata al Governo venga approvata velocemente, per rendere operativa questa leva strategica per la crescita economica e occupazionale».