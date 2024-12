Si è tenuto mercoledì scorso il primoincontro del progetto “BuildInnovate”, un percorso di formazione rivolto atutte le imprese edili del territorio interessate ad ampliare le propriecompetenze in materia di tecnologia digitale e a conoscere le innovazioni intermini di progettazione e costruzione, al fine di innovare il propriobusiness. Il corso è promosso da Ance Viterbo in sinergia con Unindustria eScuola Edile di Viterbo e rientra nell'ambito del bando “Competitività delleimprese e sviluppo economico del territorio”, finanziato dalla Camera diCommercio Rieti-Viterbo e dalla Camera di Commercio di Roma. Il progetto è strutturato su tre moduli. Il primo modulo è composto dal corsobase Bim (Building Information Modeling), il metodo per ottimizzarepianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite software chedal primo gennaio 2025 sarà obbligatorio per appalti dal valore superiore almilione di euro. Dopo l'incontro in presenza di ieri (presso la sededella Scuola Edile), seguiranno cinque incontri on line fino a metàmaggio. Il corso garantisce l’acquisizione di una certificazione individualerilasciata dalla Building Smart International, con iscrizione all’elenco deiprofessionisti Bim. I due moduli successivi riguardano un’attività formativasui modelli di sostenibilità nel mondo delle costruzioni e la "VetrinaStartup", un’occasione di confronto tra Ance Viterbo e le startup delterritorio legate all’edilizia. «L’ediliziaè un settore al centro di una trasformazione epocale che richiede competenzesempre più aggiornate e specializzate», dichiara il Presidente di Ance Viterbo AndreaBelli. «Il progetto punta a offrire formazione specialistica e assistenzaalle imprese del territorio, con il fine ultimo di fornire gli strumentinecessari per lo sviluppo di strategie innovative nel campo dell'ediliziadigitale e sostenibile. Tra i punti di forza di “BuildInnovate” vi èsicuramente la possibilità di costruire sinergie e connessioni tra impreseaffermate e realtà emergenti del settore delle costruzioni, con l’obiettivo dicreare un’ opportunità di crescita condivisa che possa giovare a tutto ilsettore edile del nostro territorio».

