CIVITA CASTELLANA - «Il polo ceramico di Civita Castellana è uno dei fiori all’occhiello del made in Italy, un concentrato di competenze, creatività e capacità produttiva che valorizza non solo il territorio della provincia di Viterbo, ma l’intero sistema industriale nazionale”. Lo dichiara Massimo Giampieri, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, che ieri ha partecipato al Cersaie, il Salone internazionale della ceramica e dell’arredobagno in corso presso BolognaFiere.

“Ho avuto il piacere di visitare tutte le aziende del distretto, confrontandomi direttamente con imprenditori e lavoratori, che ogni giorno contribuiscono a rendere questa realtà un modello produttivo riconosciuto a livello internazionale, riscontrando non solo una straordinaria capacità tecnica e creativa, ma anche un crescente impegno sul fronte della sostenibilità ambientale: risparmio idrico, riciclo dei materiali e gestione del fine vita dei sanitari sono ormai pratiche diffuse e sempre più raffinate. Una visione che guarda al futuro, dove competitività e responsabilità sociale viaggiano insieme – sottolinea Giampieri -. In questo contesto si inserisce l’importante emendamento sui Cam a firma del deputato Mauro Rotelli: un provvedimento efficace e concreto che consentirà ai cittadini di scegliere consapevolmente i prodotti più sostenibili e premierà le aziende più virtuose. La presenza di Rotelli al fianco delle imprese del distretto durante il Cersaie di Bologna, in particolare, ha confermato il valore strategico di Civita Castellana come cuore pulsante della ceramica italiana e laboratorio di innovazione nel segno della sostenibilità. Concludo ringraziando le associazioni di categoria come Confindustria Ceramica, guidata dal presidente Augusto Ciarrocchi, Federlazio Ceramica, presieduta da Giampiero Patrizi, e Apea, con il presidente Antonio Sini, per l’impegno costante nella promozione e valorizzazione di un comparto fondamentale qual è quello della ceramica».

