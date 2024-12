GALLESE - «Alla Disegno ceramica, dopo 20 anni di immobilismo, è stato finalmente rinnovato il contratto integrativo aziendale». A darne comunicazione è Fabrizio Mastrogiovanni, segretario generale della Femca Cisl di Viterbo.

«È stato un lavoro lungo e puntiglioso, frutto dell’esito di numerosi incontri in cui abbiamo cercato di trovare un accordo tra le parti nell’interesse dei lavoratori», ha spiegato Mastrogiovanni.

Impeccabile e strategico è stato il lavoro delle Rsu «che si sono spese con profonda dedizione, portando avanti un lavoro serio e partecipato», ha riferito ancora il segretario “e dove tutti i lavoratori si sono espressi con voto unanime rispetto alla piattaforma presentata».

L’azienda con sede a Gallese, che conta oggi circa 80 lavoratori, ha aperto la trattativa sottolineando la disponibilità di mettere in campo risorse importanti, finalizzate a sostenere un sistema premiante per stimolare la produttività e la qualità del lavoro. Nel rinnovo del contratto sono previsti, tra le voci di capitolo più importanti, anche un aumento dei buoni pasto e un incentivo per chi lavora il sabato.

«Esprimo profonda gratitudine ai nostri tre delegati, Riccardo Anselmi, Roberto Piccioni e Emanuel Ranfi – ha detto infine Mastrogiovanni – che hanno portato a termine questo importante risultato, seguito al recente rinnovo del Cia alla ceramica Cielo. L’impegno della Femca Cisl resta quello di allargare il modello contrattuale a tutto il distretto industriale anche in virtù dell’imminente rinnovo dell’integrativo territoriale, e tirare la volata sulla trattativa che verrà presto aperta alla ceramica Galassia anch’essa, insieme a Cielo e Disegno, società aderente al gruppo Mittel».

©RIPRODUZIONE RISERVATA