Al via mercoledì 5 luglio il primo incontro di “Dialoghi sull’innovazione della Tuscia”, il ciclo di appuntamenti dedicato al confronto tra gli operatori del settore e non solo sui temi della transizione digitale ed ecologica nella provincia di Viterbo. L’appuntamento è fissato per le 17 allo Spazio attivo – Lazio Innova di Viterbo con un focus sull’innovazione nel turismo e nella cultura. L’iniziativa è proposta da Camera di commercio Rieti Viterbo, Spazio attivo di Lazio innova di Viterbo, Open hub Lazio di Viterbo e università degli studi della Tuscia. Gli incontri – che successivamente saranno dedicati ad agricoltura e agroalimentare, artigianato e industria, commercio e servizi – hanno come obiettivo quello di monitorare e valorizzare lo stato dell’innovazione presente sul territorio, in termini di prodotti, processi e progettualità, e di elaborare e condividere proposte e richieste per il miglioramento della governance regionale, provinciale e comunale dello sviluppo locale a supporto dell’innovazione. Gli incontri di fatto avranno la connotazione di tavoli di confronto a cui sono invitati a partecipare portando il loro contributo: imprese del territorio che producono innovazione tecnologica e digitale; docenti/ricercatori universitari per un contributo di analisi del settore; enti pubblici o privati che utilizzano le innovazioni tecnologiche e digitali; enti di formazione o scuole che progettano e gestiscono percorsi di formazione; esperti e consulenti del business di riferimento; associazioni di categoria e professionisti; studenti. La partecipazione è gratuita.