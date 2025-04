CIVITAVECCHIA – In merito all'incontro promosso dall'Enel, finalizzato ad illustrare il programma delle attività di decommissioning relative all’impianto a carbone di Torre Valdaliga Nord, Paolo Sacchetti, responsabile del territorio di Civitavecchia di Federlazio, ha espresso il proprio apprezzamento per la puntualità e la chiarezza con cui è stato illustrato il piano. Sacchetti ha anche richiesto la convocazione di un nuovo incontro da tenersi in tempi brevi al fine di approfondire, in caso di proroga della chiusura dell’impianto, le modalità con cui Enel intende gestire i contratti attualmente in essere, la maggior parte dei quali in scadenza a fine anno.

Questa richiesta nasce anche alla luce delle recenti dichiarazioni del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e di altre autorevoli rappresentanze di Governo favorevoli alla proroga della chiusura degli impianti a carbone. Paolo Sacchetti ha rivolto un invito alle istituzioni e, in particolare, all’Amministrazione Comunale di Civitavecchia a proseguire gli iter amministrativi necessari per l'ampliamento delle aree industriali, peraltro già avviati.

Tali aree rappresentano un elemento strategico fondamentale per l’attrazione di nuovi investimenti anche grazie ai rilevanti vantaggi offerti dalla Zona Logistica Semplificata (ZLS). Le difficoltà causate dalle incertezze sul futuro devono trasformarsi in una spinta da parte di tutti gli attori interessati, affinché si passi a una fase di certezze e di rilancio dello sviluppo economico del territorio.