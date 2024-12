Partiranno il prossimo 7 maggio le lezioni del nuovo corso per assaggiatore di olio di oliva organizzato dall’Azienda speciale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo “Centro Italia”, secondo quanto indicato dall'articolo 2 del D.M. 7 ottobre 2021.

Il corso ha una durata di 36 ore e si svolgerà in presenza presso la sede di Viterbo (Viale Trieste n. 127). Di alto livello il corpo docente, rappresentato da capi panel, docenti universitari e professionisti esperti nella materia. La quota di iscrizione è di 500 euro Iva compresa. Gli interessati possono compilare il modulo di iscrizione disponibile al link https://www.aziendacentroitalia.it/corso-assaggiatore-olio-di-oliva/ ed inviarlo entro il prossimo 13 marzo insieme alla copia del bonifico all’indirizzo email formazione@aziendacentroitalia.it. La quota di partecipazione deve essere versata a Centro Italia tramite bonifico bancario su C/C n. 2864 intestato ad Azienda speciale Centro Italia presso Banca di Credito Coop.vo di Roma Agenzia n. 76 RIETI, IBAN: IT83K0832714600000000002864

Si prega di indicare nella causale del bonifico il nominativo del partecipante al corso ed il codice ASSOLIO24. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di idoneità fisiologica all’assaggio degli oli di oliva vergini che permetterà di frequentare le 20 sedute ufficiali di assaggio necessarie per iscriversi all'Elenco nazionale dei tecnici esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. L’iscrizione all’Elenco nazionale permetterà di richiedere di fare parte dei Panel ufficiali di assaggio. Con l’occasione si ricorda che in provincia di Viterbo ci sono due panel ufficiali gestiti dalla Camera di Commercio Rieti-Viterbo. Per ulteriori informazioni: tel. 0746/201364 (Rieti), 0761/324196 (Viterbo) email formazione@aziendacentroitalia.it

